Японцы подтвердили наличие частиц грунта в капсуле с зонда "Хаябуса-2"

Анализировать их ученые начнут только через полгода

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Вскрыв капсулу космического аппарата "Хаябуса-2", японские ученые подтвердили, что зонду действительно удалось собрать грунт с астероида Рюгу. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Контейнер успешно вскрыли в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Специалисты обнаружили в нем частицы грунта темного цвета, которые не могут быть ничем, кроме частиц с астероида Рюгу. Непосредственно к анализу образцов специалисты JAXA перейдут к лету следующего года.

Рюгу - относительно небольшой (диаметром около километра) околоземной астероид из группы Аполлонов. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата "Хаябуса-2". Он должен был доставить на Землю образцы грунта с астероида.

В космос зонд отправили в начале декабря 2014 года, до астероида он добрался в июле 2018 года. В апреле 2019 года аппарат сбросил на поверхность астероида взрывчатку, чтобы собрать образовавшиеся в результате обломки и отправить их на Землю. Капсулу с ними "Хаябуса-2" сбросил на нашу планету 6 декабря, она приземлилась в районе австралийского космодрома Вумера.

В ходе первичного осмотра специалисты JAXA вскрыли внешний слой капсулы, который защищал кассету с образцами во время полета через атмосферу. Анализ подтвердил, что внутри есть космические газы, которые исходят от соединений органического происхождения. Это означает высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида.

После сброса капсулы аппарат отправился к астероиду 1998 KY26. По планам "Хаябуса-2" должен совершить посадку на его поверхность в июле 2031 года. С него аппарат тоже должен взять образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.