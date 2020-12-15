«Гремящий» завершил госиспытания

До конца года российский флот пополнится новым корветом. Вчера, 13 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что корабль «Гремящий» проекта 20385 завершил госиспытания и вернулся в Санкт-Петербург для подготовки к официальной церемонии принятия в состав ВМФ РФ.

«Церемония приёма корвета «Гремящий» в состав Военно-Морского Флота запланирована на конец месяца, после ревизии состояния механизмов и оборудования на корабле, которая будет проведена на предприятии «Северная верфь». У причала предприятия экипаж и сдаточная команда «Северной верфи» приступят к подготовке корвета к приёму его в состав Военно-Морского Флота и подъёму на корабле Андреевского флага», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракетные стрельбы корвета «Гремящий»

«Гремящий» — первый корвет проекта 20385, созданный после модернизации базового проекта корветов 20380. Корабли этих проектов предназначены для действий в ближней морской зоне РФ, ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования. От базового проекта модернизированные корветы отличаются тем, что имеют увеличенный боекомплект ЗРК «Редут» (с 12 до 16 ячеек), а противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» заменены на ракеты Калибр-НК. Водоизмещение нового корвета составляет 2200 т, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток.