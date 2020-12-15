Первый узел: как в России развивают радиолокационную разведку

Новые загоризонтные РЛС могут появиться на юге и востоке России

В России активно развивается радиолокационная разведка: уже сформирован первый узел единой сети загоризонтных РЛС, а также планируется увеличить возможности контроля на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях. В начале месяца сообщалось о находящихся на службе в Мордовии РЛС "Контейнер", которые обнаруживали малозаметные истребители НАТО.

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, благодаря возможностям радиолокационной станции (РЛС) «Контейнер» военные могут осуществлять контроль над воздушным пространством Восточной и большей части Западной и Северной Европы, а также ряда стран Ближневосточного региона, в частности, Сирии.

Генерал уточнил, что в планы развития системы загоризонтной радиолокации на ближайшую перспективу входит увеличение возможностей контроля над воздушным пространством на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях.

Как отметил Кобан, в настоящее время также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне.

Аналоги «Контейнера», по словам начальника РТВ, есть на вооружении ряда иностранных армий, в частности, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании, Франции, а также Австралии.

Кобан назвал главным отличием российской РЛС способность не только вести радиолокационную разведку, но также накапливать информацию, а затем на основе ее вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника.

"Контейнер" заступил на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Он может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые аппараты более чем в 1,5 тыс. км от госграницы. Станция служит для оповещения органов военного управления ВКС страны о действиях средств воздушно-космического нападения со стороны иностранных государств, выявления случаев массовых пусков крылатых ракет, а также полетов авиации всех типов.

РЛС действует по принципу отражения радиосигнала от ионосферы Земли.

В АО «РТИ" ранее сообщали РИА «Новости», что за прошедший год работы "Контейнера" в Мордовии он подтвердил свою способность выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Эту РЛС разработало предприятие НПК «НИИДАР», входящее в АО "РТИ".

Гендиректор НИИДАР Кирилл Макаров назвал станцию в Мордовии «радиолокационным комплексом, закрывающим воздушное пространство всей европейской части» России. Макаров уточнил, что «Контейнеры» планируется размещать в различных регионах страны.

«РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС «Контейнер» были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО», - отметили в пресс-службе концерна.

За последние 12 месяцев, по данным «РТИ», «Контейнер» обнаруживал полеты малозаметных истребителей стран НАТО, среди которых самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

«Контейнер», по словам его главного конструктора Михаила Петрова, способен обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в 3 тыс. км. Среди сложнейших задач, которые решает аппаратура комплекса, когда обрабатывает сигнал, - выделение целей, в том числе бомбардировщиков, крылатых ракет, палубной авиации, на фоне земной поверхности и помех, подчеркнул он.

В свою очередь, командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин обратил внимание, что РЛС загоризонтного обнаружения нового поколения может выявлять массовый взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации более чем в 2 тыс. км от российских границ. Он подчеркнул, что «Контейнер» - это важное звено в системе стратегического сдерживания, разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

«Если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы и уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса по объектам России», - цитировало Демина РИА «Новости».

Лидия Мисник