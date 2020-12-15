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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" разработают методики оценки профессиональной надежности военнослужащих

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 14 декабря. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" завершается подготовительный этап масштабных исследований по изучению генетических маркеров и разработки нейропсихологических методов диагностики психических функций с целью оценки профессиональной надежности военнослужащих.

Данные исследования будут проводиться под научным руководством специалистов из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Лаборатория полностью готова к проведению исследований, оснащена необходимым оборудованием, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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