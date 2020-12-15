В технополисе "ЭРА" разработают методики оценки профессиональной надежности военнослужащих

ЦАМТО, 14 декабря. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" завершается подготовительный этап масштабных исследований по изучению генетических маркеров и разработки нейропсихологических методов диагностики психических функций с целью оценки профессиональной надежности военнослужащих.
Данные исследования будут проводиться под научным руководством специалистов из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
Лаборатория полностью готова к проведению исследований, оснащена необходимым оборудованием, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.