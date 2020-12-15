NI назвал новые корветы будущим ВМФ России

Многоцелевые корветы проекта 20380 с управляемым ракетным вооружением - будущее Военно-морского флота России. Они предназначены для патрулирования прибрежных вод, для уничтожения надводных кораблей, подводных лодок противника, обеспечения артиллерийской поддержки при десантных операциях.

Об этом пишет The National Interest. В настоящее время в составе ВМФ России шесть многоцелевых ракетных корветов проекта 20380, еще два боевых корабля этого класса находятся в стадии строительства. Всего запланировано передать флоту 24 корвета.

На днях группа боевых кораблей Балтийского флота, в состав которой входили корветы "Бойкий" и "Стерегущий", вернулась в порт Балтийск из Северной Атлантики. Как пишет издание, оба корабля успешно выполнили задание, которое включало в себя несколько учений.

За время похода корветы преодолели почти 9,5 тысячи морских миль. В Атлантическом океане экипажи провели учения по воздушной, противокорабельной и противолодочной обороне. Они искали и уничтожали подлодки условного противника во взаимодействии с экипажами вертолетов Ка-27. Два боевых корабля нанесли также ракетный удар из противокорабельных комплексов "Уран" по моделируемым военно-морским группировкам неприятеля с помощью электронных пусков ракет.

NI пишет, что самая важная часть боевого похода заключалась в том, что российский флот продемонстрировал: его военные корабли могут работать на таких расстояниях вдали от прибрежных вод России.

Светлана Цыганкова