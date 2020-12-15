Украина сорвала поставку пулеметов в Турцию

Госкомпания "Укрспецэкспорт" подала в суд на киевский завод "Кузница на Рыбальском", требуя возмещения убытков в сумме 38,7 миллиона гривен ($ 1,38 млн). Предметом спора стали бракованные пулеметы КУМ-7,62 мм, предназначенные для экспорта в Турцию.

В 2018 году "Укрспецэкспорт" стал посредником между "Кузней" и турецкой компанией К.В.А.Т. в продаже последней партии ручных пулеметов и комплектующих к ним . Однако испытания КУМ (аббревиатура расшифровывается как "кулемет украiнський модернiзированний) показали, что оружие ненадлежащего качества, в связи с чем турки расторгли контракт.

Завод обвинил в срыве поставок сам "Укрспецэкспорт". По договору киевляне обязывались изготовить сами пулеметы, а стволы для них должен был найти оружейный экспортер. В итоге вместо необходимых 2800 штук было поставлено 1173 - производства НПО "Техимпекс", - и 90 процентов из них оказались бракованными, пишет Diana Mihailova.

"Спецэкспорт" предоставил акт, что некоторые из подготовленных к продаже пулеметы (даже без учета стволов) были подержанными, разного цвета, имели царапины и повреждения.

КУМ-7,62 - украинская версия советского пулемета ПКМ.

Антон Валагин