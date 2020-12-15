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Второй раз успешно стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На космодроме Плесецк в Архангельской области проведен второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракета стартовала с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, — отметили в военном ведомстве. — Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя. Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5».

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет идти по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока, отметили в военном ведомстве.

Семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, которое использует экологически чистые компоненты топлива.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
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