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«Внешний источник» уничтожил нефтяной танкер у берегов Саудовской Аравии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Нефтяной танкер у саудовского портового города Джидда пострадал от взрыва после удара «внешнего источника», сообщила судоходная компания BW Rhine, предполагая, что ещё одно судно подверглось нападению у побережья королевства на фоне его многолетней войны в Йемене, передаёт агентство Associated Press (АР).

Все 22 моряка на танкере под флагом Сингапура спаслись, не получив ранений, говорится в заявлении BW Rhine. Вместе с тем компания предупредила, что возможна утечка нефти на месте инцидента.

Саудовская Аравия не сразу признала факт взрыва, в результате которого была повреждена инфраструктура порта, включая его распределительный центр для торговли нефтью, как это произошло после минной атаки в прошлом месяце, повредившей танкер у берегов королевства, в осуществлении которой власти крупнейшей арабской монархии возложили ответственность на йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы).

United Kingdom Marine Trade Operations, организация британского королевского флота, призвала корабли в этом районе проявлять осторожность, и заявила, что расследование минной атаки продолжается, сообщает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Йемен
Саудовская Аравия
Сингапуp
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