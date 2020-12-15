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ТАСС

Ракету-носитель "Ангара-А5" запустили с Плесецка во второй раз

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Источник изображения: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

Наземные средства ВКС взяли ее на сопровождение

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Космические войска ВКС России провели в понедельник второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - отметили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме.

"Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что "Ангара-А5" взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

"Стартовавшая в 08:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Ангара-А5" в расчетное время - 08:53 мск - принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова Космических войск ВКС", - отметили в Минобороны.

О ракете-носителе

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
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