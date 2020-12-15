"Она летает, черт возьми": запуск "Ангары-А5" прошел успешно

Ракета «Ангара-А5» второй раз за шесть лет стартовала с Плесецка

Тяжелая ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома в Плесецке. Она выведет болванку-макет космического корабля на геостационарную орбиту.

С космодрома в Плесецке совершен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Запуск произведен с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя. Ракета принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

"Она летает, черт возьми!!!" - уже прокомментировал пуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

О точном времени запуска (08.50 мск) изначально сообщила администрация Копашевского района Томской области, в котором прогнозируется падение второй ступени ракеты и головного обтекателя.

По сообщению администрации, падение отделяющихся частей возможно на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

«Территория района ограничена эллипсом с размерами осей 160 х 50 км, центр района 65 км северо-западнее озера Треш. Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением», - говорится в предупреждении администрации. Населению области не рекоменловали посещать эти районы в указанное время. «В случае обнаружения фрагментов ракеты-носителя сообщить в Департамент защиты населения и территории Томской области», - говорится в сообщении.

Изначально пуск ракеты был назначен на 28 ноября, однако его отложили. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» состоится в декабре. 10 декабря источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "Ангара-А5" вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк.

«Да, декабрь. РН готова», - написал Рогозин в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос.

Это второй испытательный пуск тяжелой «Ангары», первый был проведен шесть лет назад, 23 декабря 2014 года.

Как и в прошлый раз, ракета запущена с "болванкой" - макетом космического аппарата. Его предстоит доставить на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, макет будет иметь массу 2,4 тонны. Это максимальная масса, которую может поднять "Ангара-А5" на эту высоту при помощи разгонного блока "Бриз-М".

Как сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли, время полета ракеты должно составить 12,5 минут, после чего от третьей ступени "Ангары" отделится разгонный блок "Бриз-М" в связке с массо-габаритным макетом. Выведение груза на целевую орбиту займет около девяти часов. Сразу после имитации отделения макета космического аппарата "Бриз-М" в связке с ним отправятся на орбиту захоронения - туда, куда отправляют спутники после завершения их эксплуатации. На данной орбите они могут находиться тысячелетиями.

Первый пуск легкого варианта этой ракеты «Ангара-1.2ПП» состоялся 9 июля 2014 года. Создание семейства экологически чистых ракет «Ангара» началось на заре 1990-х годов, когда после развала СССР космодром Байконур оказался на территории суверенного Казахстана и стало ясно, что этот космодром не удовлетворяет потребности России в критически важных запусках: имеющаяся еще с 1960-х годов тяжелая ракета «Протон» могла стартовать только с Байконура.

Поэтому новую ракету, собирать которую требовалось полностью из российских деталей, было решено запускать с Плесецка. 15 сентября 1992 года было подписано постановление правительства, в соответствии с которым НПО «Энергия» предложило создать двухступенчатую ракету. Топливом для нее служит керосин, окислителем - кислород.

Однако строительство ракеты затянулось на 20 лет. Изначально предлагалось создавать ракету не в единственном варианте, а целое семейство ракет, от легкой до тяжелой. Легкая, средняя и тяжелая ракеты отличаются числом и компоновкой универсальных ракетных модулей, из которых состоит первая ступень. «Ангара-1.2ПП» имеет один УРМ, А5 - пять ракетных модулей с пятью двигателями РД-191.

При этом легкий вариант ракеты выводит на околоземную орбиту 3,8 тонны, а А5 - 24,5 тонны на околоземную и до 4,6 тонны на геостационарную орбиту (36 тыс. км).

«Ракета-носитель «Протон» имеет в общей сложности десять транспортабельных блоков, а «Ангара» - семь блоков. При этом количество двигателей у нее соответствует числу блоков, в то время как у «Протона» двигателей гораздо больше: на первой ступени - шесть, на второй - четыре и на третьей - два плюс разгонный блок», - рассказывал «Газете.Ru» научный журналист, эксперт в области космоса Игорь Афанасьев.

- «Поэтому по количеству разгонных блоков и числу двигателей «Ангара» эффективнее «Протона». По его мнению, поскольку основные технические решения в создании ракеты и стартового комплекса закладывались уже в начале 2000-х годов, в техническом плане ракета совершеннее более старшего «Протона».

Николай Городецкий