Японские СМИ: вокруг космического зонда «Хаябуса-2» начался разбор полетов

Эйфория вокруг японского зонда «Хаябуса-2» заканчивается. Как оказалось, капсула с него будет вскрыта только в середине 2021 года. Пока ее содержимое неизвестно. Молекулы газа, якобы обнаруженные в Австралии, могут не иметь отношения к астероиду Рюгу. А еще СМИ сообщают о том, что в ходе «виртуальных посадок» зонд «разбивался» 21 раз!

После первых восторгов и шумных реляций вокруг японского космического зонда "Хаябуса-2", который слетал к далекому астероиду Рюгу, находящемуся где-то между Землей и Марсом, в Японии вдруг наступило что-то, похожее на отрезвление.

Да, спора нет, это значительное космическое достижение, если допустить, что все происходило так, как об этом докладывает Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям (JAXA), утверждающее, что эксперимент "достиг 10 000% успеха из 100% возможных", и что в ходе него были решены 7 исторических задач освоения космического пространства. Руководитель программы Юити Цуда среди таких задач указывает следующие: совершенствование технологий доставки образцов с внеземных тел на нашу планету, исследования в области планетологии, использование астероидных ресурсов в будущем, поиск способов защиты от столкновений с астероидами - изменение их орбит, разрушение малых небесных тел (японские специалисты надеются, что импакторы зонда внесут посильный вклад в эту тему) и т. п.

Однако в японских СМИ начали появляться первые вопросы.

Например, популярная японская газета "Майнити симбун" считает, что исследованиями в области планетологии удобнее заниматься крупным космическим державам - например, Америке и России, которые уже имеют здесь значительные достижения. Сбор образцов с различных планет давно успешно отработан.

А вот Японию ведь уже постигла неудача с первым проектом "Хаябуса-1", летавшим на астероид Итокава, и из-за крупных неполадок с трудом вернувшимся на Землю с потерей спускаемого аппарата и с "багажом" менее 1 миллиграмма микроскопических зерен вещества, не позволившего сделать определенные научные выводы.

Да, ученым известно, что космические объекты класса "С" (к ним относится и Рюгу) перспективны с точки зрения возможного обнаружения в них следов веществ органического происхождения (прежде всего, углерода) и воды и изучения вопросов происхождения вселенной.

Но стоила ли свеч игра с зондом "Хаябуса - 2", стоившим Японии более 2 миллиардов долларов?

Если говорить сухим языком, то пока никаких строгих научных результатов миссия "Хаябуса-2" не дала. "Токио симбун" пишет, что "в результате первичного анализа специалисты JAXA на месте сброса капсулы в запретной зоне Вумера на юге Австралии предположили, что внутри нее могут находиться какие-то газы". В то же время представитель JAXA на пресс-конференции в Токио заявил, что "в ходе проведенного осмотра и анализа мы пока не смогли подтвердить, что этот газ [внутри капсулы] исходит именно от находящихся внутри образцов грунта. Мы продолжим проводить анализы уже в нашей лаборатории в Японии".

Этому заявлению противоречит сообщение газеты "Ёмиури симбун", утверждающей, что капсула с "Хаябусы -2" 8 декабря была доставлена в исследовательский центр JAXA в городе Асамигава в префектуре Канагава, и будет находиться там длительное время в условиях "самой строжайшей изоляции" для того, чтобы не допустить контакта ее содержимого с земной атмосферой. Так как же тогда насчет первичного анализа состава газов содержащихся в капсуле, проведенного в полевых условиях в безлюдной пустыне в Австралии? Как он мог быть проведен "без контакта с земной атмосферой". Каково происхождение газов? Может, они и вовсе не с астероида Рюгу?

Определенное разочарование сквозит в японских СМИ и относительно микроскопических "весомых результатов" миссии "Хаябусы - 2". Газета "Майнити симбун", ссылаясь на данные из JAXA, отмечает, что аэрокосмическое агентство пока выражает уверенность, что добилось своей цели получить и доставить на Землю "более 0,1 грамма вещества с астероида Рюгу". И тут же подчеркивает, что, по заявлению того же JAXA это может выясниться только в конце декабря. А популярное в деловых кругах Японии бизнес-издание SankeiBiz утверждает, что перед исследователями JAXA вообще еще стоит задача подтвердить наличие или отсутствие в капсуле вещества с таинственного астероида Рюгу. Очень характерно название опубликованного изданием материала "Так является ли успехом миссия "Хаябусы-2" по сбору образцов с астероида Рюгу? И что это за газы в капсуле?"

Шквал восторгов сбили и известия о том, что до реального изучения образцов с астероида в любом случае пройдет еще немало времени. Широко читаемый в Японии крупный информационный и новостной портал Yahoo News Japan сообщает, что "после прохождения процесса вскрытия и сортировки только через шесть месяцев образцы могут быть представлены для непосредственного исследования". При этом часть из них будет передана для изучения специалистам NASA.

На этом фоне настоящей "бомбой" прозвучала публикация в солидном японском аналитическом издании Shukan Gendai под весьма впечатляющим названием "На самом деле "Хаябуса -2" "разбивался" при посадке 21 раз!". Этот материал журнал подготовил вместе с командой из государственной телерадиокорпорации NHK, работавшей над освещением программы "Хаябуса-2".

Как такое может быть? Оказывается, речь идет о неудачных "виртуальных посадках" зонда, происходивших в ходе долгой отработки операции по посещению им астероида Рюгу. Эта отработка заняла без малого два года. Об этом рассказал главный менеджер проекта Юити Цуда.

Астрономам было известно, что поверхность астероида Рюгу очень неровная, и состоит в основном из крупных валунов, камней и скалистого грунта. По имевшимся снимкам исследователям с большим трудом удалось отыскать подходящий участок астероида размером 100×100 метров. Затем он был уменьшен до 20×20 м. При подлете к Рюгу зонд должен был создать на этом участке небольшой искусственный кратер, выстрелив по астероиду специальным пенетратором массой 2,5 кг. Именно из этого кратера и предполагалось забрать пробы подземного грунта. Ученые считают, что под слоем пыли на астероидах типа Рюгу может храниться нетронутый материал времен ранней Солнечной системы возрастом около 4,6 миллиарда лет.

После локации точки возможного приземления зонда команда инженеров из шести человек под руководством Цуда с января 2019 года начала виртуальные тренировки посадки "Хаябуса-2" методом симуляции. Точность должна была составлять 60 см. За прошедшие почти два года было проведено 70 таких тренировок, на которых моделировались самые различные ситуации.

Многие тренировки окончились неудачами и разочарованием. Группа пыталась посадить зонд 48 раз. Из них успешными оказались только 9 попыток. 21 раз "Хаябуса-2" "разбивался" о поверхность астероида!

Издание отмечает, что в реальности на стороне исследователей оказались не только упорство в подготовке особо ответственных этапов в работе зонда, в том числе его посадки на Рюгу, но и большая удача.

Именно удачу как важный фактор отметил Такэси Осима, главный разработчик проекта "Хаябуса-2" из японской электронно-технической корпорации NEC, которую привлекло к программе Японское аэрокосмическое агентство. Он сказал, что "у команды "Хаябуса-2", помимо прочего, была "хорошая спортивная злость" - инженерам хотелось взять реванш за неуспех первого проекта "Хаябуса-1". Подготовке посадки зонда уделялось в 100 раз больше внимания, чем в первый раз. И все равно были тяжелые ошибки".

"Что принес нам "Хаябуса-2" в своем "ларце сокровищ""?- спрашивает Shukan Gendai. Мир узнает об этом еще нескоро. О долгосрочных последствиях миссии для науки можно будет судить только после того, как JAXA вскроет капсулу и изучит образцы грунта с астероида.

Стоявший у истоков всей программы "Хаябуса" по изучению малых космических объектов известный японский исследователь Дзюнъитиро Кавагути (в настоящее время он занимает должность главного исследователя JAXA), поздравив команду "Хаябуса-2", предупредил от излишней эйфории. В интервью NHK он сказал, что "на пути Японии в большой космос нас поджидают большие проблемы не только научного и технического, но и финансового плана. Государство должно достойно субсидировать японские космические программы. Только тогда можно рассчитывать на успех. Пока же японский космический бюджет - это бюджет всего одного департамента NASA. Японии нужно выходить на более широкую тематику в космосе". Запуск очередного "астероидного проекта" "Хаябуса-3", по мнению Кавагути, был бы ошибкой.