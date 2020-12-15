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Российские миротворцы в Карабахе оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост"

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Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 14 декабря. Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для достижения этих целей контуры "Блокпоста" оборудованы габионами насыпного типа ГНТ-2 и ГНТ-3. Данная конструкция обеспечивает полную защиту российского миротворческого контингента блокпоста от стрелкового оружия и осколков.

Также инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

Все модули укомплектованы необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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