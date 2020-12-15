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ЦАМТО

На предприятии в Барроу-ин-Фернесс состоялась церемония крещения пятой АПЛ класса "Эстьют"

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Источник изображения: Фото: Royal Navy

ЦАМТО, 14 декабря. Компания BAE Systems сообщила о состоявшейся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс церемонии крещения АПЛ "Энсон" класса "Эстьют".

Из-за принятых ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19 мероприятие было проведено в виртуальном формате с ограниченным числом приглашенных.

"Энсон" является пятой АПЛ класса "Эстьют", которая строится BAE Systems для ВМС Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, выступающая основным подрядчиком программы BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 субмарин класса "Эстьют". Головная подлодка серии, (S119) "Эстьют", была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка, (S120) "Эмбуш", вошла в боевой состав ВМС 1 марта 2013 года, третья, (S121) "Артфал" (Artful), – 18 марта 2016 года. Передача ВМС Великобритании АПЛ (S122) "Одейшес" (Audacious) состоялась 11 мая 2020 года. В настоящее время она проходит испытания.

На текущий момент в стадии строительства на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся 6-я и 7-я подлодки серии ("Агамемнон" и "Эджинкорт"). Как планируется, последняя подлодка класса "Эстьют" будет передана ВМС Великобритании в 2026 году.

97-метровые 7400-тонные АПЛ класса "Эстьют" являются самыми крупноразмерными и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку диверсионных групп и сбор разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Astute АПЛ
Successor
Авианосец
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