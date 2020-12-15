Поступившие в РВСН учебно-тренировочные системы позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач

ЦАМТО, 14 декабря. Современные учебно-тренировочные средства, поступающие в соединения РВСН, широко применяются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки.

Новейшие тренажерные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Они обеспечивают в виртуальном пространстве моделирование динамики перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.