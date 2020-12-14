Скандал из-за высказывания о «подарке Казахстану»

В МИД Казахстана вызвали поверенного по делам России А. Комарова. Во время встречи М. Сыздыков высказался на счет речи В. Никонова. Он является председателем одного из комитетов в Госдуме России. В передаче на «Первом канале» он рассматривал политические новости Казахстана и обронил фразу, что территория, принадлежащая Казахстану, считается огромным подарком от России.

Скандальные фразы в сторону братской страны

Было замечено, что в последнее время все чаще стали появляться негативные выпады от политических деятелей России по отношению к Казахстану. Это наносит непоправимый ущерб репутации страны, выгодному сотрудничеству между обоими государствами, так как они являются союзниками.

Нота от МИД Казахстана

Согласно официальным данным, министерство Казахстана ждет адекватное решение России на счет данного высказывания ее чиновника и призываем принять меры, чтобы предотвратить в дальнейшем появление подобных речей от государственных чиновников. Дипломату из России отправили ноту с положениями от МИД Казахстана.

Объяснение от виновника

Напоминаем, что В. Никонов высказался о том, что раньше Казахстана как такового не было, страна просто не существовала, а северная часть территории вообще была безлюдной и незаселенной. Он сказал, что Казахстан был, но намного южнее, поэтому нынешняя его территория – это презент от СССР и современной России.

Сейчас в своем канале «Телеграм» В. Никонов объяснил свое выражение следующим образом: при разделении границ стран СССР в полной мере были соблюдены интересы Казахстана. Вот что он имел в виду в своей речи. Также он рассказал, что у него самые теплые чувства к братскому народу, так что он не желал никого обидеть, а его речь была неправильно трактована. Он не думал, что она может привезти к такому конфликту.

Признание России

Россия полностью признает независимость Казахстана. У этих стран прочные дружеские отношения и они являются партнерами и союзниками с момента распада СССР. Ситуация с высказыванием российского государственного деятеля будет улажена как можно быстрее. Казахстан считается одним из самых активных партнеров России в рамках функционирования СНГ, поэтому чрезвычайно важно уладить такой конфликт, по мнению политологов и политиков обеих стран.

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