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Смартфоны от Xiaomi: высочайшее качество по доступной цене

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Продукция компании Xiaomi — одна из наиболее популярных в всем мире. Ее смартфоны стабильно занимают первые места в рейтингах, уверенно тесня таких гигантов, как Samsung и Apple. Выясним, почему их так ценят потребители.

Плюсы смартфонов от Xiaomi

Плюсы смартфонов от Xiaomi

Купив изготовленный компанией Xiaomi смартфон, вы гарантированно получаете качественное устройство, стильно выглядящее и полностью отвечающее заявленным характеристикам. Преимуществ у продукции компании довольно много:

  • Стоимость. Доступная цена большинства моделей — даже новейший флагман значительно дешевле, чем, к примеру, айфон от Apple с такими же возможностями. Бюджетные же смартфоны может позволить себе даже школьник.
  • Высочайшее качество комплектующих. Компания работает с ведущими мировыми изготовителями (с ними же сотрудничают и другие фирмы, в том числе Apple), а собственное производство характеризуется высокотехнологичным современным оборудованием и идеальной сборкой.
  • Пользовательский интерфейс MIUI на базе Android. Он может максимально кастомизировать систему, помимо этого, пользователю доступно множество функций, таких как блокировка рекламы, приложение-клон, карусель обоев и т. д.
  • Автономность. Большинство смартфонов Xiaomi без проблем проработают пару суток в обычном режиме и около 10 часов при очень активной эксплуатации.
  • Процессор Snapdragon (8 ядер). Обладает большой мощностью, высокой скоростью обработки информации.
  • Дисплей. Модульная конструкция позволяет добиться отличного качества изображения, широкого угла обзора.
  • Долговременная поддержка моделей компанией. Даже если вашему телефону уже несколько лет, вы все равно можете не беспокоиться об обновлениях — они придут вовремя.
  • Хорошая ремонтопригодность. В отличие от большинства конкурентов, комплектующие Xiaomi недорогие и легко заменяемые.

Что касается дизайна, то тут тоже все на высоком уровне — даже самый недорогой вариант смартфона этой компании отличается стильным видом. Все смартфоны разделяются на несколько серий, среди которых любой человек найдет идеально подходящую ему модель: с большим экраном, специализированный для любителей игр и т. д.

Купить смартфон Xiaomi в Азербайджане по доступной стоимости можно на сайте maxi.az. В каталоге вы найдете практически все модели, у каждой позиции есть подробное описание.

Доставка осуществляется по всей стране, возможен самовывоз из офлайн-магазина.

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