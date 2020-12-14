Смартфоны от Xiaomi: высочайшее качество по доступной цене

Продукция компании Xiaomi — одна из наиболее популярных в всем мире. Ее смартфоны стабильно занимают первые места в рейтингах, уверенно тесня таких гигантов, как Samsung и Apple. Выясним, почему их так ценят потребители.

Плюсы смартфонов от Xiaomi

Купив изготовленный компанией Xiaomi смартфон, вы гарантированно получаете качественное устройство, стильно выглядящее и полностью отвечающее заявленным характеристикам. Преимуществ у продукции компании довольно много:

Стоимость. Доступная цена большинства моделей — даже новейший флагман значительно дешевле, чем, к примеру, айфон от Apple с такими же возможностями. Бюджетные же смартфоны может позволить себе даже школьник.

Высочайшее качество комплектующих. Компания работает с ведущими мировыми изготовителями (с ними же сотрудничают и другие фирмы, в том числе Apple), а собственное производство характеризуется высокотехнологичным современным оборудованием и идеальной сборкой.

Пользовательский интерфейс MIUI на базе Android. Он может максимально кастомизировать систему, помимо этого, пользователю доступно множество функций, таких как блокировка рекламы, приложение-клон, карусель обоев и т. д.

Автономность. Большинство смартфонов Xiaomi без проблем проработают пару суток в обычном режиме и около 10 часов при очень активной эксплуатации.

Процессор Snapdragon (8 ядер). Обладает большой мощностью, высокой скоростью обработки информации.

Дисплей. Модульная конструкция позволяет добиться отличного качества изображения, широкого угла обзора.

Долговременная поддержка моделей компанией. Даже если вашему телефону уже несколько лет, вы все равно можете не беспокоиться об обновлениях — они придут вовремя.

Хорошая ремонтопригодность. В отличие от большинства конкурентов, комплектующие Xiaomi недорогие и легко заменяемые.

Что касается дизайна, то тут тоже все на высоком уровне — даже самый недорогой вариант смартфона этой компании отличается стильным видом. Все смартфоны разделяются на несколько серий, среди которых любой человек найдет идеально подходящую ему модель: с большим экраном, специализированный для любителей игр и т. д.

Купить смартфон Xiaomi в Азербайджане по доступной стоимости можно на сайте maxi.az. В каталоге вы найдете практически все модели, у каждой позиции есть подробное описание.

Доставка осуществляется по всей стране, возможен самовывоз из офлайн-магазина.