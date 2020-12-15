Составной компонент специальных операций НАТО.

По заявлению государств НАТО Бельгии, Дании и Нидерландов от 7 декабря 2020 года сформированный с их участием управляемый штаб Командования составного компонента специальных операций (Composite Special Operations Component Command, C-SOCC) полностью готов к работе. Концепция C-SOCC объединяет национальные потенциалы трех участвующих стран и специально разработана для управления несколькими оперативными группировками сил специального назначения (СпН). По данным НАТО, такой подход позволит участникам C-SOCC получить возможности, превышающие сумму их индивидуальных национальных вкладов.

На учениях «Непоколебимый Юпитер-Шакал 2020»

Объявление о достижении полной боеспособности поступило ​​в рамках виртуального Дня выдающихся гостей (Distinguished Visitors’ Day) серии учений НАТО «Непоколебимый Юпитер-Шакал 2020» (Steadfast Jupiter-Jackal 2020). После 15-месячной фазы подготовки учения официально начались 1 декабря 2020 года и проходили на территориях Дании, Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии, Норвегии и Турции. Одной из целей мероприятия стала проверка и верификация всех соответствующих функций C-SOCC. Кроме того, учения дали оценку на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях элементам управления и контроля Сил реагирования НАТО 2021 (NATO Response Force - NRF), включая Командование объединенных сил союзников в Неаполе и германо-голландский корпус.

В преддверии «Непоколебимого Юпитер-Шакал 2020» страны, участвующие в C-SOCC, провели в Дании в интересах Командования собственное сертификационное мероприятие под кодовым названием «Троян Феникс» (Trojan Phoenix) по управлению Авиационной группы специальных операций (Special Operations Air Task Group, SOATG). Группа предназначена для оперативного планирования и использования самолетов и вертолетов для операций сил СпН.

Голландская компания AEC Skyline поддерживала учение «Троян Феникс»

Командование составного компонента специальных операций – один из нескольких широко рекламируемых многонациональных проектов НАТО, стартовавший в феврале 2017 г. Позднее в июне 2018 г. министры обороны трех стран-участниц подписали соответствующее Письмо о намерениях, а во второй половине 2019 г. было заявлено о достижении начальной оперативной квалификации.

Камиль ГРАНД (Camille GRAND), заместитель генерального секретаря НАТО, подчеркнул скорейшую реализацию проекта: «Переход от политического намерения в 2017 году к фактическому предоставлению полного потенциала в 2020 году является замечательным достижением. Это показывает, что многонациональное сотрудничество может дать быстрые результаты при эффективном внедрении ".

На следующем этапе партнеры по Командованию составного компонента специальных операций должны обеспечить его ротацию в рамках NRF в 2021 г.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de