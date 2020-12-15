Войти
ИнВоен Info

Составной компонент специальных операций НАТО

813
0
0
Составной компонент специальных операций НАТО
Составной компонент специальных операций НАТО.
Источник изображения: invoen.ru

По заявлению государств НАТО Бельгии, Дании и Нидерландов от 7 декабря 2020 года сформированный с их участием управляемый штаб Командования составного компонента специальных операций (Composite Special Operations Component Command, C-SOCC) полностью готов к работе. Концепция C-SOCC объединяет национальные потенциалы трех участвующих стран и специально разработана для управления несколькими оперативными группировками сил специального назначения (СпН). По данным НАТО, такой подход позволит участникам C-SOCC получить возможности, превышающие сумму их индивидуальных национальных вкладов.

На учениях «Непоколебимый Юпитер-Шакал 2020»


Объявление о достижении полной боеспособности поступило ​​в рамках виртуального Дня выдающихся гостей (Distinguished Visitors’ Day) серии учений НАТО «Непоколебимый Юпитер-Шакал 2020» (Steadfast Jupiter-Jackal 2020). После 15-месячной фазы подготовки учения официально начались 1 декабря 2020 года и проходили на территориях Дании, Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии, Норвегии и Турции. Одной из целей мероприятия стала проверка и верификация всех соответствующих функций C-SOCC. Кроме того, учения дали оценку на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях элементам управления и контроля Сил реагирования НАТО 2021 (NATO Response Force - NRF), включая Командование объединенных сил союзников в Неаполе и германо-голландский корпус.

В преддверии «Непоколебимого Юпитер-Шакал 2020» страны, участвующие в C-SOCC, провели в Дании в интересах Командования собственное сертификационное мероприятие под кодовым названием «Троян Феникс» (Trojan Phoenix) по управлению Авиационной группы специальных операций (Special Operations Air Task Group, SOATG). Группа предназначена для оперативного планирования и использования самолетов и вертолетов для операций сил СпН.

Голландская компания AEC Skyline поддерживала учение «Троян Феникс»


Командование составного компонента специальных операций – один из нескольких широко рекламируемых многонациональных проектов НАТО, стартовавший в феврале 2017 г. Позднее в июне 2018 г. министры обороны трех стран-участниц подписали соответствующее Письмо о намерениях, а во второй половине 2019 г. было заявлено о достижении начальной оперативной квалификации.

Камиль ГРАНД (Camille GRAND), заместитель генерального секретаря НАТО, подчеркнул скорейшую реализацию проекта: «Переход от политического намерения в 2017 году к фактическому предоставлению полного потенциала в 2020 году является замечательным достижением. Это показывает, что многонациональное сотрудничество может дать быстрые результаты при эффективном внедрении ".

На следующем этапе партнеры по Командованию составного компонента специальных операций должны обеспечить его ротацию в рамках NRF в 2021 г.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Турция
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
02.11.2011
Против кого евроПРО? — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:55
  • 2
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 23:54
  • 12
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:39
  • 1
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме