В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России в 2020 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в Минобороны.

"Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полёта иностранных самолётов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году", - отметили в военном ведомстве.

Всего в этом году РТВ засекли и сопроводили более 2 миллионов воздушных объектов, добавили в Минобороны.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника. РТВ обеспечивают информацией о воздушной обстановке командование Вооруженных сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.