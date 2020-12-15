Грузовые «Прогрессы» будут медленнее летать к МКС в 2021 году

Российские грузовые корабли «Прогресс» в 2021 году будут добираться до Международной космической станции (МКС) двое суток вместо нескольких часов, как раньше. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на программу полета, составленной РКК «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»).

Отмечается, что с 2012 года данные корабли летали по быстрой, шестичасовой, схеме вместо двухсуточной. А в 2018 году они перешли на сверхбыструю — трехчасовую схему.

Два собеседника агентства в ракетно-космической отрасли также подтвердили информацию о том, что полеты грузовых «Прогрессов» к МКС в следующем году будут реализовываться по обычной двухдневной схеме. Согласно программе, корабли моделей МС-16, МС-17 и МС-18 будут запущены 15 февраля, 30 июня и 28 октября соответственно.

При этом в «Роскосмосе» отказались комментировать эти данные, сославшись на то, что график на 2021 год пока не утвержден.

Грузовой корабль «Прогресс» разрабатывался на базе «Союза» и используется с 1978-го. Трехчасовая и шестичасовая схемы позволяет немного сэкономить топливо, однако для ее реализации необходимо подстраивать орбиту станции, что достаточно затруднительно, уточняет агентство.

25 ноября стало известно, что российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе. Он был запущен 25 апреля нынешнего года и будет будет сведен с орбиты в апреле-мае 2021 года. Таким образом «Прогресс» пробудет в составе станции 370 суток, что на 47 дней превышает предыдущий рекорд.