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Известия.ru

Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Рособоронэкспорт

Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) будут установлены на юге и востоке России. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Кроме того, изучается возможность загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

21 мая стало известно, что Россия готова продавать за границу новейшую мобильную трехкоординатную РЛС 59Н6-ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Она может обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. Также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС есть оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
15.12.2020 21:33
На фрегаты 22350М бы что-нибудь подобное. Интересно, какая там дальность обнаружения, идентификации и с какими высотами, ЭПР целей? JASSM-ER, LRASM на какой дальности увидит? А поймёт что это?
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