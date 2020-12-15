Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России

Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) будут установлены на юге и востоке России. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Кроме того, изучается возможность загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

21 мая стало известно, что Россия готова продавать за границу новейшую мобильную трехкоординатную РЛС 59Н6-ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Она может обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. Также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС есть оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.