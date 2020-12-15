На юге и востоке России установят новые загоризонтные РЛС

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны, сообщили РИА Новости в Минобороны.

"Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях", - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сейчас также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

С 1 декабря 2019 года в Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС "Контейнер". Станция способна обнаруживать летательные аппараты на дальности в 1,5 тысячи километров от границ РФ над территорией Восточной Европы и частью Западной и Северной Европы, над несколькими странами Ближнего Востока. Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли. "Контейнер" может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые аппараты.

Как сообщили ранее РИА Новости в АО "РТИ", "Контейнер" в Мордовии за прошедший год подтвердил способность обнаруживать за тысячи километров от границы РФ истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Станция разработана входящим в АО "РТИ" предприятием НПК "НИИДАР".