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Перевооружение бундесвера может привести к дефициту бронетехники

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Источник изображения: vpk-news.ru

В будущем году бундесвер ожидает ощутимую нехватку в боевой готовности своих бронетанковых сил.

Сообщает RT со ссылкой на Die Welt. В связи с грядущим перевооружением танков «Леопард 2», немецкая армия может столкнуться с «танковой нехваткой», пишет издание, ссылаясь на внутренние документы бундесвера.

Модернизация «Леопарда 2» будет длиться до сентября 2021 года, что отразится на доступности танков и приведёт к недостатку снабжения. Кроме того, оставшиеся в войсках «Леопарды 2» придётся эксплуатировать интенсивнее, что приведёт к учащению поломок и повышению затрат на приведение машин в боевую готовность. Положение усложняется по-прежнему актуальной для немецкой армии нехваткой запчастей.

Согласно данным за октябрь 2020 года, из 263 состоявших на вооружении в бундесвере танков «Леопард 2» в состоянии боевой готовности находилось 115 машин, то есть примерно 44%. Данные за прошлые года показывают, боеготовность «Леопардов» находится далеко не на самом высоком уровне и тенденций к её росту не наблюдается. Такая же ситуация складывается и с новой БМП «Пума». 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Проекты
2020-й год
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