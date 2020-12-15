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Военно-промышленный курьер

Военный бюджет США повис в воздухе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дональд Трамп подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября).

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», - написал глава вашингтонской администрации в Twitter.

Как сообщало EADaily, ранее в обеих палатах Конгресса проект набрал необходимое число голосов, позволяющее преодолеть президентское вето. Дональд Трамп угрожает ветировать законопроект, так как ему не нравится переименование военных баз и сохранение иммунитета соцсетей от судебных преследований. Однако документ поддержало более двух третей законодателей. Этого достаточно, чтобы преодолеть президентское вето.

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Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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