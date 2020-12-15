Военный бюджет США повис в воздухе

Дональд Трамп подтвердил, что намерен заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября).

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», - написал глава вашингтонской администрации в Twitter.

Как сообщало EADaily, ранее в обеих палатах Конгресса проект набрал необходимое число голосов, позволяющее преодолеть президентское вето. Дональд Трамп угрожает ветировать законопроект, так как ему не нравится переименование военных баз и сохранение иммунитета соцсетей от судебных преследований. Однако документ поддержало более двух третей законодателей. Этого достаточно, чтобы преодолеть президентское вето.