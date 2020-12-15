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ТАСС

Провокаций в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не зафиксировано

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Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта Рустам Мурадов сообщил, что миротворцы РФ пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Провокационных действий в отношении участников российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не было. Об этом говорится в газете "Красная звезда".

"Каких-либо провокационных действий в отношении военнослужащих российского контингента миротворческих сил не зафиксировано", - говорится в материале.

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время брифинга сообщил, что миротворцы РФ в пятницу пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон, добавил Мурадов.

В субботу Минобороны России впервые сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ранее в субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий армии Азербайджана в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд на юге Карабаха. Согласно бюллетеню Минобороны России, опубликованному в воскресенье, режим прекращения огня вновь соблюдается в Нагорном Карабахе.

Обеспечены всем необходимым

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что российские миротворцы, которые находятся в Нагорном Карабахе, обеспечены всем необходимым.

"Российская группировка обеспечена всем необходимым для успешного выполнения задачи, поставленной верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Федерации [Владимиром Путиным]", - сообщил Булгаков.

По словам замминистра, обеспечение продовольствием, горючим и смазочными материалами происходит от местных поставщиков, а доставка других грузов осуществляется с территории России военно-транспортной авиацией через Армению, железнодорожным транспортом - через Азербайджан. "Кроме того, с азербайджанской стороной согласована перевозка воздушным транспортом с использованием международного аэропорта "Гянджа", - отметил генерал армии.

Для обеспечения условий размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет установлен 31 блочно-модульный городок различной емкости. В них войдут жилые модули, баня, медпункт, сушилка, штаб, продуктовый склад и другое. "А чтобы наши миротворцы незримо осязали связь с родиной, наши повара готовят им лучшие блюда традиционной русской кухни и других народов России", - добавил Булгаков.

Военно-транспортная авиация

Булгаков сообщил, что военно-транспортная авиация совершила свыше 250 рейсов для переброски миротворцев и техники.

"Переброска миротворческих сил была осуществлена военно-транспортной авиацией в самый короткий срок. Всего было выполнено более 250 самолеторейсов", - отметил он.

По словам замминистра, было перевезено почти 2 тыс. человек личного состава и свыше 530 единиц техники.

Маски для российских военных

По словам Булгакова, вещевые ремонтные мастерские сшили более 6 млн масок для российских военных.

"Для обеспечения личного состава Вооруженных Сил РФ средствами индивидуальной защиты силами вещевых ремонтных мастерских изготовлено более шести миллионов медицинских масок", - отметил он.

Замминистра также отметил, что силами Железнодорожных войск от Калининграда до Камчатки выполнены задачи по подготовке площадок под строительство и благоустройство 26 многофункциональных медицинских центров Минобороны России и медучреждений субъектов Российской Федерации.

Также с апреля ветеринарно-санитарные подразделения провели дезинфекцию порядка 18 тыс. объектов материально-технического обеспечения Вооруженных Сил.

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