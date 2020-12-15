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США заявили о «сходящих с ума» из-за B-1B и B-52H «российских конкурентах»

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Источник изображения: Фото: Nichelle Anderson / U.S. Air Force / AP

Россия и Китай уделяют все большее внимание ядерной триаде, прилагая все больше усилий к модернизации последней, в связи с чем нельзя утверждать, что ядерное оружие (на фоне развития гиперзвуковых и космических систем) потеряло свою актуальность, передает Breaking Defense заявление главы Командования глобального удара Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Тимоти Рэя.

По его словам, модернизация американской ядерной триады важна не только для США, потому нельзя допустить, чтобы на данном процессе сказалась смена главы Белого дома. Генерал отметил, что союзники и партнеры Соединенных Штатов поддерживают полеты над своими территориями бомбардировщиков ВВС США. «Я точно знаю, что это сводит с ума наших российских конкурентов», — сказал Рэй.

В сентябре американское издание The Drive написало, что бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации.

В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины. По данным блога bmpd в LiveJournal, до этого стратегические бомбардировщики ВВС США только один раз заходили в воздушное пространство современной Украины (B-52 Stratofortress в октябре 2019 года).

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