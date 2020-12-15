Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В середине мая текущего года действующим при активной поддержке Турции формированиям так называемого Правительства национального согласия удалось захватить в практически исправном состоянии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1.

Переброшенная из Объединенных арабских эмиратов боевая машина принадлежала силам фельдмаршала Хафтара и была оставлена на авиабазе Эль-Ватыя.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Известно, что ЗРПК доставили в Триполи, затем его следы теряются. Поэтому военные эксперты не исключают, что в настоящее время этот трофей уже находится в Турции, где его тщательно изучают. Какие-то добытые технологии, возможно, будут использованы при разработке собственной техники аналогичного предназначения.

Также возможности "Панциря" наверняка будут интересны создателям беспилотных летательных аппаратов. Например, при модернизации БПЛА "Байрактар" ТБ2, а также в ходе испытаний новейшего "Акынджи", способного поднимать уже 1350 кг полезной нагрузки и достигать высоты более 12000 метров.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сейчас Турция создает собственный истребитель TF-X нового поколения, который должен обладать гораздо меньшей, по сравнению с состоящими на вооружении Ф-16, радиолокационной заметностью. Соответственно знакомство с "ливийским подарком" будет не лишним и в ходе работ по этому направлению.

Дмитрий Лемешко