Войти
Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник Sirius SXM-7

670
0
0
Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9.
Источник изображения: SpaceX

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту американский спутник радиовещания SXM-7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 12:30 по времени Восточного побережья США (20:30 МСК) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает семи тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет. Он дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. На данный момент она состоит из пяти аппаратов на геостационарной орбите высотой около 35,8 тыс. км.

Это одна из двух самых крупных полезных нагрузок, которые когда-либо запускала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в седьмой раз для запуска, через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read Тhe Instructions в Атлантике в 643 км от космодрома.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
30.10.2020
NASA сообщило о решении проблемы, помешавшей запуску Crew Dragon к МКС в октябре
29.04.2019
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
03.07.2018
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
03.04.2017
SpaceX впервые в истории повторно запустила ступень ракеты Falcon 9
21.03.2017
Американский корабль Dragon доставил на Землю груз с МКС
17.03.2017
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи EchoStar 23
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 23:45
  • 3
США неудачно испытали «воздушный авианосец»
  • 15.12 23:02
  • 144
Космонавтика Илона Маска
  • 15.12 22:57
  • 25
АК-19: прорыв или стагнация
  • 15.12 22:48
  • 2
Война дронов. Азербайджан продемонстрировал применявшиеся в Нагорном Карабахе беспилотники
  • 15.12 22:30
  • 3
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 15.12 22:13
  • 28
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 15.12 22:09
  • 1
Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году
  • 15.12 21:59
  • 1
Балтика — крепкая: регион усилят береговые ракетные комплексы
  • 15.12 21:39
  • 1
Добытый в Ливии "Панцирь-С1" пригодится Турции при создании новых дронов
  • 15.12 21:33
  • 1
Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России
  • 15.12 21:30
  • 1
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 15.12 20:41
  • 26
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 15.12 20:22
  • 51
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 15.12 19:56
  • 29
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 15.12 19:36
  • 7
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров