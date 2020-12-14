Первый полет в космос с территории Нью-Мексико обернулся неудачей

Носитель WhiteKnightTwo VMS Eve с пристыкованным челноком SpaceShipTwo VSS Unity взлетели в субботу, 12 декабря, с космодрома Spaceport America в 10:24 по местному времени (18:24 по Москве). Отстыковка произошла в 11:15 EST (19:15 MSK).

Двигатель суборбитального челнока SpaceShipTwo частной космической компании Virgin Galactic автоматически отключился на высоте более 15 километров. Аппарат с двумя тестовыми пилотами на борту прервал полет и безопасно вернулся на космодром.

По плану, третий полет челнока VSS Unity в 2020 году должен был стать первым космическим рейсом с космодрома Spaceport America в штате Нью-Мексико. До этого люди отправлялись в суборбитальный полет выше 80 километров или на орбиту только из Кызылординской области Казахстана (Байконур), штатов Флорида (Мыс Канаверал) и Калифорния (Mojave Air and Space Port), а также из Внутренней Монголии (Цзюцюань). Однако историческое событие для компании Virgin Galactic и этого региона США оказалось сорвано.

По неустановленной пока причине ракетный двигатель челнока автоматически отключился сразу же после запуска. Согласно штатной процедуре отмены полета VSS Unity спланировал к космопорту и приземлился без каких-либо проблем. В официальном Twitter-аккаунте Virgin Galactic был опубликован ролик посадки челнока и поздравления с благополучным завершением аварийной миссии.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH - Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

За ходом полета наблюдал коллектив репортеров портала NASASpaceflight, они вели трансляцию и запечатлели момент отказа двигателя. Отстыковка челнока от самолета-носителя VMS Eve (WhiteKnightTwo) происходит на отметке 1:23:00 видео, а запуск двигателя — на отметке 1:23:04. Несмотря на все сложности наблюдения за столь высоко летящим аппаратом, оператору удалось поймать в объектив сначала спарку из носителя с космопланом, а затем и снижающийся челнок.

©Jack Beyer, NASASpaceflight

Конечно, планировалось, что все пойдет несколько иначе. Двигатель VSS Unity после включения должен был проработать около 30 секунд, придавая челноку необходимое ускорение. Затем по инерции космоплан забрался бы на высоту более 80 километров, что по американским правилам уже делает его экипаж астронавтами. В предыдущих полетах VSS Unity дважды достиг такого результата — 82,7 километра в декабре 2018 года и 89,9 километра в феврале 2019 года. Максимальная скорость космоплана тогда составила 2,9 числа Маха и 3,04 числа Маха, соответственно.

Одиозный 2020-й год VSS Unity встретил с некоторыми изменениями в конструкции. После завершения основной программы испытаний челнок модифицировали в рамках подготовки к полноценной коммерческой эксплуатации. Совсем скоро он должен начать возить туристов в космос, а значит остались последние тесты. Один из них и проводился 12 декабря: космоплан должен был подняться выше 80 километров, совершить несколько маневров на верхнем участке траектории, а затем войти обратно в плотные слои атмосферы и спланировать на посадочную полосу.

Here’s a recap of the last time SpaceShipTwo Unity flew to space and our Chief Pilot, Dave Mackay, became the first Scottish-born astronaut. pic.twitter.com/MAAcDFRJUK - Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Одной из задач этой миссии было осуществление экспериментов в интересах NASA. Для этого на борту челнока установили три набора приборов. Они предназначены для изучения нижней ионосферы и магнитных полей в ней — как они влияют на людей и оборудование космоплана, а также поведения микрочастиц в условиях космических полетов. Для того, чтобы увеличить время нахождения на максимальной высоте, VSS Unity должен был поднимаясь совершить поворот по тангажу на 270 градусов. Это несколько отличается от обычной программы полета: с туристами челнок будет переворачиваться «через голову» (на 180 градусов), чтобы предоставить им максимальный обзор на Землю из космоса.

Схема суборбитального полета SpaceShipTwo. Уникальность этого челнока и в устройстве его крыла и в типе используемого ракетного двигателя. Крыло сложной формы перед входом в плотные слои атмосферы поворачивается вверх под углом почти 90 градусов к траектории полета. Это позволяет замедлиться до скоростей, при которых нагрев обшивки космоплана не превышает допустимых значений. А двигатель использует твердое горючее и сжиженный окислитель. Такой подход дает все плюсы твердотопливных ускорителей (простота конструкции, неприхотливость в эксплуатации и стабильно высокая тяга), но при этом устраняет их главный недостаток — невозможность экстренного отключения Источник изображения: Virgin Galactic, Twitter

Проект британского экстравагантного предпринимателя Ричарда Брэнсона (Richard Branson) — космическая компания Virgin Galactic — пожалуй, один из самых необычных представителей «новой космической гонки». В отличие от SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и других менее известных «частников», ее цель заключается только в организации туристических полетов. А для ее достижения было создано уникальное решение: первый и единственный в мире активно эксплуатируемый пилотируемый частный суборбитальный космоплан. Несмотря на все задержки, проволочки и даже трагедии (в 2014 году разбился первый из SpaceShipTwo, один пилот погиб), Virgin Galactic по-настоящему близки к коммерческой эксплуатации своих челноков. Остается надеяться, что этот инцидент с отменой полета не сильно повлияет на сроки первых туристических миссий.