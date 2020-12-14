Хит-парад водоплавающих птиц

Самые известные и самые необычные: линейка гидросамолётов от самых маленьких до самых больших

Гидросамолёты всегда были в меньшинстве относительно своих сухопутных собратьев, однако за более чем столетнюю историю авиации мир увидел много примечательных образцов самого разного назначения. По мнению авторов этого ролика, они собрали в него самые примечательные образцы, расположив их по возрастанию линейных размеров.

В ролике среди прочих представлены гидросамолёт француза Анри Фабра, который в 1910 году первым поднялся в воздух с водной поверхности, спортивные «Пьяджио» P.7 и «Супермарин» S.6B, в 1920-х бившие мировые рекорды скорости, коммерчески успешные «Грумман» G-21 «Гус» и «Сикорский» S-38, единственный в истории сверхзвуковой гидросамолёт «Конвэр» F2Y «Си Дарт», великолепная для своего времени летающая лодка «Савойя-Маркетти» S.55, сыгравшие огромную роль в войне на море «Конвэр» PBY «Каталина», «Дорнье» Do 24 и «Каваниси» H6K «Эмили», впервые преодолевший Атлантику «Кёртисс» NC-4, монструозный девятикрылый самолёт «Капрони» Ca.60, гигантские «Дорнье» Do X и «Хьюз» H-4 «Геркулес», советские экранопланы ВВА-14, «Лунь» и КМ «Каспийский монстр», реактивные российский Бе-200 и американский «Мартин» P6M «Си Мастер».

Представлены в линейке и проекты, к сожалению для зрителей и к счастью для всех остальных не воплотившиеся в металле — летающая подводная лодка ЛПЛ инженера Ушакова, гигантский Бе-2500, который будет построен «как только этого захочет Путин», а также 500-тонная японская «Каваниси» KX-3.

Не обошлось в ролике без ошибок — под изображением довоенного советского поплавкового разведчика и торпедоносца Р-6 конструкции Туполева приведены данные послевоенного противолодочного самолёта Бе-6 конструкции Бериева.