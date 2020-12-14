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РИА Новости

"Нет сомнений". Американский генерал признал превосходство военных РФ

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Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией.
Источник изображения: © REUTERS / Francesco Brembati

МОСКВА, 13 декабря/ Радио Sputnik. За Россией благодаря высокому профессионализму вооруженных сил и их способности решать поставленные задачи закрепился статус великой державы, такую точку зрения привел руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, передает телеканал "360" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

"Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений", – заявил Милли.

Он добавил, что ВС РФ могут находить нетрадиционные способы решения поставленных задач.

"Они представляют собой вызов и угрозу (для США – ред.). Их нельзя недооценивать", – подчеркнул глава КНШ.

Кроме того, Милли высоко оценил уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.

Он убежден, что военные из РФ очень профессиональные. Их не так много, как во времена СССР, но тем не менее они очень умелые.

"На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду ее возможностей", – обратил внимание Милли.

Однако в "широком, стратегическом смысле" он отнес РФ к стране, "переживающей упадок". И это при том, что государство обладает ядерными силами.

По мнению американца, причина кроется в последствиях событий 1990-х годов и падении Берлинской стены, плохо отразившихся на чувстве национальной гордости россиян.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Британии посетовали на недостаток инвестиций в оборону.

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