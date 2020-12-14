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Известия.ru

Минобороны РФ изменило карту миротворческой миссии в Карабахе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Минобороны РФ представило обновленную карту операции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. С планом можно ознакомиться с 13 декабря на официальном сайте ведомства.

Так, в зону ответственности «Юг» вошли территория в юго-западной части бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), а также село Хинтаглар.

Ранее в этот же день в ведомстве сообщили о соблюдении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения на территории Карабаха.

Накануне в Минобороны сообщили о первом случае нарушения режима прекращения огня с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в Карабахе, зафиксированном в Гадрутском районе.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Кроме того, в этом документе предусмотрено введение в регион российских миротворцев, передача Арменией Азербайджану нескольких районов региона, обмен пленными между сторонами конфликта, а также возвращение беженцев в Карабах и создание центра мониторинга, в который будут поступать сообщения о соблюдении перемирия и жалобы от местных жителей.

Российские наблюдательные посты были выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворцев расположилось в Степанакерте.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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