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Военно-промышленный курьер

Приглашение на «Бал» лучше не получать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты береговых ракетных комплексов Балтийского флота провели электронные пуски на побережье в ходе проверки боевой готовности ракетчиков.

По сигналу тревоги расчеты РК «Бал» совершили марш на полигон. Прибыв в заданный район на берегу моря, военнослужащие развернули ракетные комплексы. После чего выполнили электронные пуски ракет, успешно поразив морские цели.

В рамках тренировки ракетчики отработали слаженность расчетов пусковых установок и подвижных комплексов, выполнив нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Кроме того, проведя стрельбы, военнослужащие оперативно сменили позиции для выхода из-под ответного удара условного противника.

Также была отработана перегрузка ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Оснащается противокорабельными ракетами.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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