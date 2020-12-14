Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян подозревает спецназ Турции в атаке на армянских военных в Карабахе

629
0
0
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © REUTERS, Tigran Mehrabyan/Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo via REUTERS

Ереван/Баку. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Позиции армянских ВС в Нагорном Карабахе подверглись атаке со стороны азербайджанских сил при участии подразделений спецназа ВС Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции", - сказал Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности в воскресенье.

По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке.

Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.

Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским, а в Азербайджане - Ходжавендским.

В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Похожие новости
09.12.2020
Новую анаконду зовут Джо
01.10.2020
Сложите оружие: Совбез ООН призвал к прекращению боев в Карабахе
29.09.2020
Мобилизационный план: с какими проблемами столкнутся Баку и Ереван
23.07.2020
Грузия online (Грузия): кому выгодно противостояние между Арменией и Азербайджаном?
22.08.2017
Почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию