Пашинян подозревает спецназ Турции в атаке на армянских военных в Карабахе

Ереван/Баку. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Позиции армянских ВС в Нагорном Карабахе подверглись атаке со стороны азербайджанских сил при участии подразделений спецназа ВС Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции", - сказал Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности в воскресенье.

По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке.

Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.

Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским, а в Азербайджане - Ходжавендским.

В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.