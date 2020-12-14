В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха.

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.

Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.