Войти
РИА Новости

В Минобороны рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

579
0
0
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек.

Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектар территории, семь километров дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.03.2020
Поставки боевой техники в Вооруженные силы России в 2019 году
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
12.07.2018
Российская база в Армении пополнилась модернизированными МиГ-29
11.07.2018
Два истребителя МиГ-29 пополнили российскую авиабазу в Армении
14.06.2017
Глава российского военного ведомства прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ
02.12.2013
Безопасность СНГ – это безопасность России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию