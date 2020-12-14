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Индийцы завершили войсковые испытания собственного пистолета-пулемета

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JVPC
JVPC.
Источник изображения: Indian MoD

Индийские военные завершили войсковые испытания перспективного пистолета-пулемета JVPC калибра 5,56 миллиметра. Согласно сообщению министерства обороны Индии, состоявшиеся испытания признаны полностью успешными. Военное ведомство рекомендовало новое стрелковое оружие, разработанное Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии, к принятию на вооружение.

В настоящее время в Индии действует масштабная программа по снижению зависимости вооруженных сил от импортных вооружений и военной техники. В рамках этой программы ведется разработка нескольких классов вооружений, включая учебные самолеты, противотанковые ракеты, основной боевой танк и стрелковое оружие. Реализацией значительной части проектов занимается Организация оборонных исследований и разработок.

Пистолет-пулемет JVPC разрабатывался с 2006 года. Оружие создано под патрон калибра 5,56×30 миллиметров. Пистолет-пулемет оснащен модифицированной пистолетной рукоятью и складным прикладом. Длина оружия составляет 700 миллиметров при длине ствола 300 миллиметров. Скорострельность JVPC составляет 700-900 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — 200 метров. Масса пистолета-пулемета составляет три килограмма.

JVPC питается от коробчатого отъемного магазина емкостью 30 патронов. Оружие оснащено планкой Пикатинни для установки различных оптических прицелов и лазерных целеуказателей. Пистолет-пулемет работает по принципу отвода пороховых газов из канала ствола с длинным ходом газового поршня. Затвор JVPC выполнен поворотным. Флажки переводчика режима огня и предохранителя расположены с обеих сторон.

В конце октября 2020 года министерство обороны Индии завершило войсковые испытания противотанковой ракеты Nag национальной разработки. Наведение ракеты производится в режиме захвата цели перед запуском (в Индии также ведется разработка версии Nag, в которой реализован режим захвата цели после запуска). Боеприпас способен поражать цели на дальности от 500 метров до 4 километров. Один из режимов ракеты предусматривает поражение цели сверху.

Василий Сычёв

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Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
2020-й год
Военные учения
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