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Известия.ru

Корвет «Гремящий» завершил госиспытания и войдет в состав ВМФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Корвет «Гремящий» проекта 20385 прибудет в Санкт-Петербург вечером в воскресенье после завершения государственных испытаний. Об этом заявил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту (ВМФ), капитан первого ранга Игорь Дыгало 13 декабря.

«Новейший корвет «Гремящий» сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний», — приводит ТАСС слова капитана.

По словам Дыгало, церемония приема корабля в состав ВМФ запланирована на конец этого месяца.

Накануне генеральный директор завода «Северная верфь» Игорь Орлов заявил, что «Гремящий» планируется передать ВМФ 25 декабря.

«Гремящий» — головной корвет проекта 20385, который заложили 1 февраля 2012 года и спустили на воду в июне 2017 года. Корвета этого проекта разработали в ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

«Гремящий» станет первым кораблем — носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В октябре 2019 года президент России Владимир Путин во время посещения строящегося корвета сообщил о планах оснастить его новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20385
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