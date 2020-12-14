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Армия США испытает легкие танки

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M8 Buford
M8 Buford.
Источник изображения: U.S. DoD

Армия США в первом полугодии 2021 года проведет испытания прототипов двух типов легкого танка, разработкой которых занимаются компании BAE Systems и General Dynamics. Как пишет Defense News, по итогам этих испытаний военные планируют определить, какой танк будет поставлен на вооружение пехоты.

Разработка легких танков ведется в США в рамках тендера MPF, объявленного в 2018 году. По условиям соглашения, участники конкурса должны разработать легкие танки, пригодные для транспортировки транспортными самолетами C-130 Super Hercules и C-17 Globemaster III.

BAE Systems и General Dynamics получили контракты на производство и поставку на испытания 12 прототипов боевой машины. Военные планируют провести проверки техники на базе «Форт-Брэгг» в Северной Каролине с 4 января по июнь 2021 года.

Компания General Dynamics разрабатывает легкий танк на базе британской боевой машины пехоты AJAX. Эта машина получила обновленные системы связи и управления. Башня на AJAX была заменена на башню основного боевого танка M1 Abrams.

Масса AJAX составляет 38 тонн при длине 7,6 метра, ширине 3,4 метра и высоте 3 метра. Боевая машина пехоты рассчитана на экипаж из двух человек и четырех десанта. AJAX вооружена орудием калибра 40 миллиметров и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

В свою очередь BAE Systems предложила военным модернизированную версию легкого танка M8 Buford, разработка которого велась еще в начале 1990-х годов и была прекращена. Британцы обновили системы связи, управления и двигатель на этой машине.

Масса M8 составляет 24,8 тонны при длине 8,9 метра, ширине 2,7 метра и высоте 2,6 метра. Машина оснащена орудием калибра 105 миллиметров, а также двумя пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра.

Как ожидается, Армия США подведет итоги тендера MPF в 2022 году, после чего победитель получит контракт на поставку боевых машин в войска. Согласно действующим планам, первые легкие танки должны поступить в войска не позднее 2025 года.

В общей сложности Армия США намерена приобрести 26 новых танков с опционом еще на 28 таких машин.

В середине прошлого года стало известно, что Специальное конструкторское бюро машиностроения приступило к разработке плавающего танка. За основу нового проекта разработчики взяли авиадесантную амфибийную самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут-СДМ1».

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
C-130
C-17
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
General Dynamics
КБМ
СКБМ Курган
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