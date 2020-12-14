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Российская армия прирастает РВСН

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Источник изображения: vpk-news.ru

Три полка будут поставлены на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2020 года.

Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«К концу этого года мы имеем 81% современных образцов вооружения, выполняем четко ту задачу, которая перед нами стоит, и ставим на боевое дежурство три полка, которые были запланированы в этом году», - отметил Каракаев на телеканале «Звезда».

По словам Каракаева, за последние пять лет больше 400 подвижных агрегатов прибыли в соединения и воинские части РВСН в составе комплексов и встали на боевое дежурство. «Это цифры, которые показывают тот объем, который выполняют на сегодняшний день Ракетные войска стратегического назначения», - добавил он.

В соответствии с планами модернизации Ракетных войск стратегического назначения сегодня активно ведется работа по переоснащению группировки комплексами «Ярс», идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат». 

Кроме того, в рамках выполненных опытно-конструкторских работ завершена разработка ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» с боевым оснащением, способным преодолевать не только существующие, но и перспективные системы ПРО, созданы новые агрегаты технического обеспечения деятельности войск, постоянно совершенствуются системы боевого и тылового обеспечения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Проекты
2020-й год
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