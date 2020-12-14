Российская армия прирастает РВСН

Три полка будут поставлены на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2020 года.

Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«К концу этого года мы имеем 81% современных образцов вооружения, выполняем четко ту задачу, которая перед нами стоит, и ставим на боевое дежурство три полка, которые были запланированы в этом году», - отметил Каракаев на телеканале «Звезда».

По словам Каракаева, за последние пять лет больше 400 подвижных агрегатов прибыли в соединения и воинские части РВСН в составе комплексов и встали на боевое дежурство. «Это цифры, которые показывают тот объем, который выполняют на сегодняшний день Ракетные войска стратегического назначения», - добавил он.

В соответствии с планами модернизации Ракетных войск стратегического назначения сегодня активно ведется работа по переоснащению группировки комплексами «Ярс», идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат».

Кроме того, в рамках выполненных опытно-конструкторских работ завершена разработка ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» с боевым оснащением, способным преодолевать не только существующие, но и перспективные системы ПРО, созданы новые агрегаты технического обеспечения деятельности войск, постоянно совершенствуются системы боевого и тылового обеспечения.