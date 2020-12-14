Состав российского морского гражданского флота

Веб-ресурс PоrtNews опубликовал данные о составе российского морского гражданского флота. Данные по наличию морского флота получены путем обработки базы данных Российского морского регистра судоходства, базы данных Российского международного реестра судов, предоставленной ФГУП "Морсвязьспутник", и статистической формы № 53-М (суд) "Сведения о наличии морских судов в Российской Федерации".

Танкер-накопитель "Умба" класса VLCC дедвейтом 300 тысяч тонн ООО РПК "Норд" и ошвартованный у его борта челночный арктический танкер "Штурман Скуратов" ООО "Газпромнефть Марин Бункер". Кольский залив, ноябрь 2019 года (с) russos / russos.livejournal.com

В состав морского флота входят транспортные суда (перевозка грузов и пассажиров), обеспечивающие (ледоколы, аварийно-спасательные суда, бункеровщики, сборщики льяльных вод, плашкоуты и др.), рыбопромысловые и научно-исследовательские суда.

Морской транспортный флот, контролируемый российскими судоходными компаниями, по состоянию на 01.02.2020 г. составляет:

- флот судоходных компаний России, зарегистрированный под флагом России - 1 176 судов общим дедвейтом 7,7 млн т,

- флот судоходных компаний России, зарегистрированный под иностранными флагами - 247 судов общим дедвейтом 14,7 млн т.

Данные о наличии флота судоходных компаний России, зарегистрированного под иностранными флагами, получены путем обработки информации из открытых и коммерческих источников (официальные сайты компаний, базы данных Equasis и Sea-Web).

Общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судоходными компаниями, по состоянию на начало 2020 года составляет 1 423 судна общим дедвейтом 22,4 млн тонн, из которых 65,7% тоннажа эксплуатируется под иностранными флагами. По сравнению с 2019 годом наблюдается незначительное увеличение количества и тоннажа судов морского транспортного флота: по количеству судов (+2%), по дедвейту (+3,0%).

На начало 2020 года в Российском международном реестре судов зарегистрировано 1454 судна суммарным дедвейтом 7,0 млн тонн, из них морской транспортный флот насчитывает 771 судно общим дедвейтом 6,1 млн тонн, за последние 10 лет, с момента принятия ФЗ-305, общий дедвейт таких судов увеличился более чем в 3,8 раза.

Морской флот под флагом России условно можно разделить на три части: морские суда, суда река-море плавания и пассажирские суда.

Морские суда - 296 судов общим дедвейтом 4,7 млн тонн (26% по количеству и 64% по дедвейту).

Суда река-море плавания - 833 судна суммарным дедвейтом 2,5 млн тонн (74% по количеству и 36% по дедвейту).

Пассажирские суда - 47 ед.

В целом в России по данным Российского морского регистра судоходства насчитывается 425 судоходных компаний, в том числе имеющих морские суда - 71 компания (17%).

Анализ структуры отечественного флота по назначениям судов позволяет отметить следующее.

В составе сухогрузного флота имеется 18 контейнеровозов средним возрастом 17 лет, 11 судов навалочников средним возрастом 14 лет, 9 железнодорожных паромов средним возрастом 30 лет, 144 рефрижераторных судна средним возрастом 30 лет, 542 судна универсального назначения средним возрастом 25 лет, 47 пассажирских судов средним возрастом 33 года.

349 судов наливного флота средним возрастом 16,8 года.

В составе морского флота под иностранными флагами, контролируемого российскими судовладельцами, можно выделить 8 контейнеровозов средним возрастом 17 лет, 35 судов навалочников средним возрастом 17 лет. Однако наиболее современными являются 138 судов наливного флота средним возрастом 12 лет.

Можно выделить 10 наиболее крупных судоходных компаний России (по дедвейту): ПАО "Совкомфлот", ООО ЛК "Волга", ООО РПК "Норд", ПАО "Северо-Западное пароходство", АО "Роснефтефлот", ООО "Газпромнефть Шиппинг", ООО "Новогрейн", АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", ООО "Палмали", ООО "Пола Райз".

В феврале 2020 года АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" было реорганизовано путем присоединения к нему ПАО "Северо-Западное пароходство" и АО "Северо-Западный флот".

Проект ООО ЛК "Волга" - это рейдовый перегрузочный комплекс (РПК) в районе мыса Филинский Кольского залива, предназначен для перевалки сырой нефти из Варандея. Дедвейт танкера-накопителя "Кола" составляет 309 тыс. тонн, длина - 335 м, ширина - 58 м. Проект реализуется с января 2018 года.

"РПК Норд" это рейдовый перегрузочный комплекс на базе плавучего нефтехранилища "Умба". Танкер-накопитель "Умба" дедвейтом 300 тыс. тонн установлен в Кольском заливе в январе 2016 года. "РПК Норд" предназначен для перевалки сырой нефти с Приразломного месторождения и Новопортовского месторождения на Ямале.