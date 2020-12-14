Лёгкие танки американской армии поступили на испытания

В следующие полгода решится, каким будет перспективный лёгкий танк для американской армии. Вчера, 12 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что 82-я воздушно-десантная дивизия в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), получила образцы боевых машин в рамках программы MPF.

Основной этап испытаний запланирован на период с 4 января по июнь 2021 года. За это время военные проверят машины по различным показателям и опробуют их в различных боевых сценариях. При этом победителя конкурса планируется выбрать только во второй половине 2022 года, а серийные образцы новых лёгких танков поступят в войска к 2025 году.

Презентация обновлённого танка M8 AGS

«Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии скоро получат возможность сделать то, что ни один американский солдат пехоты не делал за 26 лет — использовать специальную мобильную платформу для ведения огня прямой наводкой против укреплённых позиций, спешенного личного состава и лёгкой бронетехники», — сообщили в пресс-службе Минобороны США.

В тестировании будет участвовать усовершенствованная версия танка M8 Armored Gun System. В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки этого танка из-за сокращения финансирования. В BAE Systems указывают, что существенно обновили боевую машину, и она соответствует всем параметрам современного боя. Лёгкий танк от General Dynamics представляет собой британскую боевую машину AJAX с новой башней от танка M1 Abrams и 120-мм орудием XM360.

Лёгкий танк от General Dynamics Источник изображения: flickr.com

По мнению Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Поэтому и была запущена программа Mobile Protected Firepower (MPF). Её результатом должен стать новый лёгкий танк, способный уничтожать вражескую технику (в том числе, современные танки), а также укрепления (бетонные доты и прочие долговременные сооружения), обеспечивая огневую поддержку пехоты.