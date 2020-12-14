Прекратить стрельбу в Карабахе: Шойгу встретился с Арутюняном

Министры обороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушили впервые с момента завершения боев. По данным Баку, в Гадрутском районе проводилась «антитеррористическая операция». Армянские военные заявили, что Азербайджан начал новое наступление. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил ситуацию в Карабахе с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. По мнению официального Еревана, азербайджанские военные 12 декабря нарушили перемирие, говорится на сайте армянского военного ведомства.

"12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха. Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Как добавили там, силы Азербайджана вошли в село Хин Тагер и приблизились к селу Хцаберд. В результате наступления ранены шесть армянских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана также прокомментировало нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В Telegram-канале ведомства утверждается, что в окрестностях Гадрута проведена «антитеррористическая операция». Армянские солдаты не покинули территорию Гадрутского района, отходящего по трехстороннему договору Азербайджану, и «совершили диверсии», заявили в военном министерстве Азербайджана. По словам президента страны Ильхама Алиева, это были «теракты».

«В результате [диверсий] погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», - отметили азербайджанские военные.

Сообщения о стрельбе с Гадрутсском районе поступили вечером 11 декабря. В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается, что «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня».

Российские миротворцы потребовали от Азербайджана и Армении соблюдать режим прекращения огня. «По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», - заявил представитель контингента.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, добавили в Минобороны.

Полтора месяца войны в Карабахе унесли жизни более чем 4 тыс. человек, говорил ранее президент России Владимир Путин. Ранения получили более 8 тыс. человек, а число беженцев измеряется десятками тысяч. В ходе боев и обстрелов были разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура Карабаха.

Сейчас в Карабах введен российский миротворческий контингент, несколько десятков военных самолетов ВКС РФ доставили в регион солдат и офицеров, боевую технику и снаряжение. Миротворцы из России выступают гарантом соблюдения соглашения.

Армяне восприняли подписание договора как капитуляцию, и практически сразу же после сообщений о перемирии в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Был избит спикер парламента страны, разразился политический кризис. Алиев, в свою очередь, заявил о великой победе Азербайджана.

Петр Николаев