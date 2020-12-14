Войти
Газета.ru

Прекратить стрельбу в Карабахе: Шойгу встретился с Арутюняном

684
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Министры обороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушили впервые с момента завершения боев. По данным Баку, в Гадрутском районе проводилась «антитеррористическая операция». Армянские военные заявили, что Азербайджан начал новое наступление. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил ситуацию в Карабахе с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. По мнению официального Еревана, азербайджанские военные 12 декабря нарушили перемирие, говорится на сайте армянского военного ведомства.

"12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха. Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Как добавили там, силы Азербайджана вошли в село Хин Тагер и приблизились к селу Хцаберд. В результате наступления ранены шесть армянских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана также прокомментировало нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В Telegram-канале ведомства утверждается, что в окрестностях Гадрута проведена «антитеррористическая операция». Армянские солдаты не покинули территорию Гадрутского района, отходящего по трехстороннему договору Азербайджану, и «совершили диверсии», заявили в военном министерстве Азербайджана. По словам президента страны Ильхама Алиева, это были «теракты».

«В результате [диверсий] погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», - отметили азербайджанские военные.

Сообщения о стрельбе с Гадрутсском районе поступили вечером 11 декабря. В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается, что «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня».

Российские миротворцы потребовали от Азербайджана и Армении соблюдать режим прекращения огня. «По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», - заявил представитель контингента.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, добавили в Минобороны.

Полтора месяца войны в Карабахе унесли жизни более чем 4 тыс. человек, говорил ранее президент России Владимир Путин. Ранения получили более 8 тыс. человек, а число беженцев измеряется десятками тысяч. В ходе боев и обстрелов были разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура Карабаха.

Сейчас в Карабах введен российский миротворческий контингент, несколько десятков военных самолетов ВКС РФ доставили в регион солдат и офицеров, боевую технику и снаряжение. Миротворцы из России выступают гарантом соблюдения соглашения.

Армяне восприняли подписание договора как капитуляцию, и практически сразу же после сообщений о перемирии в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Был избит спикер парламента страны, разразился политический кризис. Алиев, в свою очередь, заявил о великой победе Азербайджана.


Петр Николаев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
24.11.2020
Взрыв мины: в Карабахе ранен офицер ВС России
23.11.2020
Шойгу: Миротворцы обеспечат безопасность на линии соприкосновения в Карабахе
16.11.2020
Шойгу доложил Путину о нарастании проблем гуманитарного характера в Нагорном Карабахе
13.11.2020
Присмотреть за миром: в Карабахе задействуют российские вертолеты
01.09.2020
В России с успехом прошел форум "Армия-2020"
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию