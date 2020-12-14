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Российская газета

Ракету гиперзвукового комплекса "Авангард" впервые показали на видео

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В Сети появилось видео, позволяющие подробно рассмотреть ракету гиперзвукового комплекса "Авангард".

Программа "Военная приемка" телеканала "Звезда" посвятила свой очередной выпуск Военной академии РВСН имени Петра Великого в преддверии Дня ракетных стратегического назначения. Здесь впервые журналистам вблизи показали новейшую и, пожалуй, самая засекреченную МБР России "Аванград". Раньше ее можно было увидеть в роликах с испытательных пусков на большом удалении.

В академии есть уникальная учебная экспозиция, где представлены практически все межконтинентальные баллистические ракеты, состоявшие на вооружении нашей страны, начиная с Р-2 и заканчивая "Тополем", "Ярсом" и, наконец, "Авангардом". Любопытно, что новейшее супероружие попало к курсантам еще в сентябре 2019 года, то есть на три месяца раньше, чем поступило в войска. Дело в том, что именно офицеры, подготовленные в стенах академии РВСН, в последствие обучают ракетчиков в действующих частях, управлять "Авангардом".


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
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