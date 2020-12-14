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ТАСС

"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb вывезут на стартовый стол Восточного 15 декабря

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Ракета «Союз-2.1б»
Ракета «Союз-2.1б» на Восточном.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

Как сообщили в Роскосмосе, 13 декабря завершилась общая сборка ракеты

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Восточный запланирован на 15 декабря. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в госкорпорации, в воскресенье завершилась общая сборка ракеты космического назначения "Союз-2.1б". "Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 15 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Восточный 18 декабря. Это станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный. В ноябре самолет Ан-124-100 "Руслан" с 36 спутниками связи OneWeb прибыл из США в Благовещенск, откуда они были доставлены на космодром специалистами космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 спутников OneWeb. Их производство активизировало совместное предприятие OneWeb и концерна Airbus.

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