На завершение создания и запуск аппарата "Луна-25" выделили почти 1,4 млрд рублей

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и НПО им. Лавочкина заключили контракт на создание и запуск аппарата "Луна-25", предназначенного для исследования спутника Земли, следует из материалов госзакупок.

Согласно материалам портала, госкорпорация заключила с предприятием договор на создание космического комплекса для исследований Луны, подготовка к запуску и запуск КА "Луна-Глоб", летные испытания, выполнение программы научных исследований.

Опытно-конструкторская работа проходит под шифром "Луна-Глоб". Такое название проект носил до 2013 года. Запуск аппарата неоднократно переносился, кроме того в процессе работы над проектом было принято решение о переносе места запуска с космодрома Байконур на Восточный.