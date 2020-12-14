В России поставят на боевое дежурство три полка с ракетами до конца года

Три полка с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) поставят на боевое дежурство до конца 2020 года. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» 13 декабря.

«К концу этого года мы имеем 81% современных образцов вооружения, выполняем четко ту задачу, которая перед нами стоит, и ставим на боевое дежурство три полка, которые были запланированы в этом году», — сказал Каракаев.

Он добавил, что за последние пять лет больше 400 подвижных агрегатов прибыли в соединения и воинские части РВСН в составе комплексов и встали на боевое дежурство.

В программе говорится, что один из этих полков, с мобильными ракетами «Ярс», недавно заступил на боевое дежурство в дивизии под Барнаулом.

Военачальник подчеркнул, что это цифры, которые показывают объем, выполняемый на сегодняшний день Ракетными войсками стратегического назначения.

В январе в Минобороны анонсировали стопроцентное оснащение РВСН будут новыми ракетными комплексами к 2024 году. Таким образом, войска «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства».

Сейчас в боевом составе ракетных войск находятся семь типов ракетных комплексов. Это комплексы стационарного («Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс») и мобильного («Тополь-М», «Тополь», «Ярс») базирования. В ближайшее время планируется провести переоснащение соединений на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

«Ярс» — это стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Может поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.