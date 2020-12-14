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WarSpot

Солдаты-киборги разрешены во французской армии

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Источник изображения: warspot.ru

Появление солдат-киборгов — дело ближайших лет. Вчера, 12 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Комитет военной этики Минобороны Франции разрешил эксперименты с бионикой для расширения возможностей солдат французской армии.

Примечательно, но это решение принято всего через несколько дней после того, как Джон Рэдклифф, директор национальной разведки США (DNI), заявил, что Китай проводит военные испытания на людях с целью создания войск с «биологически расширенными возможностями». При этом в Минобороны Франции указывают, что их солдаты-киборги будут придерживаться норм морали и этики.

Солдат французской армии

Источник изображения: popularmechanics.com

В частности, военные не могут использовать технологии, которые мешают основополагающей человечности солдата. Солдаты должны сохранять свободную волю и иметь возможность выбирать уровень силы, которую они применяют — например, бионическое усиление не может заставить солдата использовать смертоносную силу, когда несмертельная сила является очевидным выбором. Кроме того, бионика не должна мешать реинтеграции солдата в гражданскую жизнь.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, в настоящее время нет планов по разработке такой бионики, но решение комиссии «действительно открывает» путь для их будущего развития. В Минобороны Франции указывают, что перспективная бионика позволит улучшить «физические, когнитивные и психологические способности» солдат. Кроме того, могут быть разработаны «медицинские препараты для предотвращения боли, стресса и усталости, а также вещества, которые улучшат психическую устойчивость, если солдат попадёт в плен».

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Китай
США
Франция
Проекты
Медицина
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