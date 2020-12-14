Учения спецназа проходили на фоне нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) и вооруженных сил Республики Узбекистан в ходе тактико-специального учения на полигоне «Термез» получили новый опыт, который поможет в обеспечении безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учения.

«Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооруженных сил», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

Он добавил, что в течение пяти дней спецназ выполнял широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач в условиях резко меняющейся обстановки. С поставленными задачами военнослужащие двух стран справились.

«Очень важно, что в ходе проходившего учения мы находили новые формы и способы применения войск с учетом развития средств вооруженной борьбы и оценки опыта вооруженных конфликтов современности. Приобретенный опыт в ходе совместных действий во время учений послужит гарантом безусловного выполнения задач в реальной боевой обстановке», - отметил командующий.

Генерал-полковник Александр Лапин выразил слова благодарности военному руководству Республики Узбекистан, создавшему условия для достижения целей учения и проявленное традиционное восточное гостеприимство.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, говорит пресс-служба Центрального военного округа.