В США сбавили тон по отношению к Су-57

Немногие из современных самолетов вызывали такую лавину споров, как российский истребитель пятого поколения Су-57 в последнее десятилетие. Однако, хотя проект не раз объявляли мертвым, первые серийные Су-57 уже здесь – и могут угрожать технике НАТО, пишет издание The National Interest.

В статье перечислены пять достойных внимания особенностей Су-57. Его, например, отличает аэродинамика: Объединенной авиастроительной корпорации удалось создать ведущую в своем классе платформу для воздушного превосходства. Сравнение российского истребителя с американским F-35 – не в пользу последнего, указывает обозреватель NI Марк Епископос.

Другая особенность Су-57 – его огневая мощь, продолжает он. Истребитель оснащен мощным арсеналом ракет класса «воздух-воздух», но имеет и вооружение для поражения наземных целей. Также Су-57 может оснащаться одной из версий гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Преимуществом российского истребителя является стоимость его производства: в последние годы России удалось снизить ее, сделав более легким массовое производство боевой машины и позволив экспортировать Су-57 по более конкурентоспособной цене.

В статье говорится также о способности Су-57 противодействовать особо важным целям: авионика Су-57 позволяет ему отслеживать технику противника, предлагая пилоту самые эффективные варианты для поражения.

Пятая и последняя из перечисленных особенностей российского истребителя – возможность его использования совместно с тяжелым беспилотником С-70 «Охотник», сообщают Вести.ру.