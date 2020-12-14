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Industry Hunter

На развитие искусственного интеллекта в России потратят около 100 млрд рублей до 2024 года

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

На выполнение «дорожной карты» по развитию искусственного интеллекта правительство планирует потратить около 100 млрд рублей бюджетных и частных инвестиций. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. 

Финансирование на 2021–2024 годы без учёта частных компаний предусмотрено в объёме 24,6 миллиарда рублей бюджетных средств и порядка 62 миллиардов рублей средств партнёров, — сказал он.

Как отметил Белоусов, в России планируют создать эффективный механизм акселерации стартапов от подбора команд, до коммерциализации и промышленного внедрения продуктов. Сейчас создана соответствующая рабочая группа, и до конца года планируется подписать совместный меморандум.

В качестве успешных примеров развития искусственного интеллекта в России Белоусов привел проект DeepPavlov, созданный на базе МФТИ, который вошел в мире в топ-10 престижной премии Amazon Alexa Prize в сфере разговорного искусственного интеллекта. Он также отметил работу компании «Геоскан», которая установила рекорд по управлению одновременно большим количеством беспилотников, так называемый искусственный интеллект для роя дронов – 2198 беспилотников.

Также правительство намерено сосредоточится на нормативном регулировании, которое должно обеспечить для людей полную безопасность и комфортность при использовании технологии искусственного интеллекта, защиту персональных данных и одновременно ввести в оборот большие объёмы данных, в том числе государственных.

В этом году уже были приняты основополагающие законы: об особенностях венчурного инвестирования с использованием бюджетных средств, так называемый закон о праве на риск, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций и об эксперименте в сфере искусственного интеллекта в городе Москве.

Правительство также обеспечит внесение в весеннюю сессию следующего года проектов двух федеральных законов: об экспериментальных правовых режимах в отдельных отраслях и об обороте данных, включая государственные данные, в целях разработки и внедрения технологий искусственных интеллектов.

В свою очередь Росстандартом разработан план по стандартизации на 2021–2024 годы, включающий порядка 200 стандартов в сфере искусственного интеллекта. Этот план будет утверждён приказом Росстандарта до конца текущего года.

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Россия
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Путин Владимир
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