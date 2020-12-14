В России создадут карту водородных технологий.

Российские ученые и представители крупных национальных компаний в конце декабря соберутся на научно-практической конференции "Водород. Технологии. Будущее". Ее участники обсудят перспективы развития технологий для водородной энергетики в стране и представят последние разработки в этой области.

Конференция «Водород. Технологии. Будущее» пройдет 23-24 декабря в очно-дистанционной форме на платформе Томского политехнического университета. Организует форум недавно созданный консорциум по развитию водородных технологий «Технологическая водородная долина». Инициаторами создания консорциума выступили Томский политехнический университет, Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский политех и Сахалинский государственный университет.

В конференции планируют принять участие представители университетов, институтов Российской академии наук и компаний, заинтересованных в развитии водородных технологий. Среди них «Росатом», «Газпром», «СИБУР», «Новатэк», «РЖД» и другие.

«Конференция станет первым масштабным событием, организованным участниками консорциума, площадкой для обсуждения вызовов, современного состояния и перспектив развития технологий водородной энергетики в нашей стране.

По итогам мы рассчитываем создать карту технологических компетенций в сфере водородных технологий, где участники не дублируют разработки друг друга, а создают технологические цепочки, конкретные продукты, готовые к внедрению в российскую промышленность», — говорит врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Конференция будет работать по четырем секциям, посвященным технологиям получения, транспортировки, хранения и использования водорода, а также вопросам безопасности водородных технологий.

По итогам конференции планируется создать карту технологических компетенций России в сфере водородных технологий.

Регистрация участников конференции продлится до 14 декабря на сайте.